Der Qualitätsindikator der Volatilität (VQ) Stridsmans. Thomas Stridsman — der Autor dieses Indikators, und ist die vorliegende Version gerade in der selben Weise, dass auch das Original, und nicht wie seine zahlreichen Modifikationen verschlüsselt.



Der Indikator baut 4 Ebenen:

die schnelle МА



die langsame МА



die farbige Linie VQ



die Zone zwischen VQ und schnellen MA.



Die Färbung der Linie des Indikators und der Ausfüllung der Zwischenzone dient, um bei der Bestimmung des laufenden Trends zu helfen.

PS: die Farbe der Ausfüllung und die Farbe der Neigung der Linie VQ müssen genauso sein, wie es auf der dargestellten Illustration ist. Auch verwendet die Version Stridsmans die langsame МА als erstes Kriterium des Trends (wenn VQ höher der langsamen МА ist, wird es angenommen, dass einen steigenden Trend gibt, wenn es unter der langsamen МА ist — ein absteigender Trend). In diesem Fall kann es sein, dass die Färbung VQ über die kurzfristigen Veränderungen des Trends meldet.

