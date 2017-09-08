無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ストリズマンのボラティリティの品質 - MetaTrader 5のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
ボラティリティ品質の Stridsman インジケーター (Thomas Stridsmanは、このインジケーターの発明者であり、一般的ではないメソッドでコード化されています)。
このプロットの4つの値:
- 高速平均
- 低速平均
- ボラティリティ品質ライン (色付きライン)
- ボラティリティの品質と高速平均の間のゾーン
線の色とゾーンの色は、現在のトレンドを見つけるのに役立ちます。
PS: 塗りつぶしの色とボラティリティの品質のトレンドの色は必ずしも同じではないことに注意を払ってください。 また、Stridsman のバージョンは、トレンドの主な基準である "低速" 平均を使用しています (VQ が低速平均を超えている場合、トレンドが上がり、逆の場合はトレンドが下降する)。 その場合の VQ の色は、トレンドの短期的な変化として扱うことができます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/18045
