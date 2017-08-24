Participe de nossa página de fãs
Volatility Quality Stridsman - indicador para MetaTrader 5
Indicador de qualidade da volatilidade (VQ) de Stridsman. Thomas Stridsman é o criador desse indicador, e esta versão está codificada como a versão original, e não como algumas variações que são comumente usadas)
Este indicador plota 4 níveis:
- МА rápida
- МА lenta
- linha VQ colorida
- zona entre o VQ e a MA rápida.
A cor da linha e a cor da zona é projetada para ajudar a encontrar a tendência atual.
PS: a cor de preenchimento e a cor da inclinação do VQ não são necessariamente as mesmas. Além disso, a versão do Stridsman utiliza a МА lenta como critério primário de tendência (se o VQ é superior à МА lenta, considera-se que há tendência ascendente, se é inferior, descendente). As cores do VQ nesse caso podem ser tratadas como mudanças de curto prazo na tendência.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18045
