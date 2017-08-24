CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Volatility Quality Stridsman - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1801
Avaliação:
(34)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador de qualidade da volatilidade (VQ) de Stridsman. Thomas Stridsman é o criador desse indicador, e esta versão está codificada como a versão original, e não como algumas variações que são comumente usadas)

Este indicador plota 4 níveis:

  • МА rápida
  • МА lenta
  • linha VQ colorida
  • zona entre o VQ e a MA rápida.

A cor da linha e a cor da zona é projetada para ajudar a encontrar a tendência atual.

PS: a cor de preenchimento e a cor da inclinação do VQ não são necessariamente as mesmas. Além disso, a versão do Stridsman utiliza a МА lenta como critério primário de tendência (se o VQ é superior à МА lenta, considera-se que há tendência ascendente, se é inferior, descendente). As cores do VQ nesse caso podem ser tratadas como mudanças de curto prazo na tendência.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18045

Move Trend line Move Trend line

Procura no gráfico todos os objetos OBJ_TREND (linha de tendência) e desloca-a para a data especificada com o deslocamento especificado no preço.

Statistics Statistics

Análise de barras em que os preços de abertura (hora e minuto) é igual ao tempo da abertura da barra atual.

Sound Alert Entry Out Sound Alert Entry Out

Fechada a posição, toca o sinal.

Binary Options Simulated Trading Indicator for MT5 Binary Options Simulated Trading Indicator for MT5

Indicador para simular negociação de opções binárias no MetaTrader 5.