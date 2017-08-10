Mira cómo descargar robots gratis
High and Low Custom levels - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
1634
Ranking:
-
Publicado:
El indicador representa los niveles personalizados de High y Low. Para los niveles usted podrá definir el desplazamiento. Existe la posbilidad de indicar el intervalo (PERIOD_D1) para buscar los niveles.
El parámetro de entrada "count day": valor "0" o "1" designa el día actual.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/18205
