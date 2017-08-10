CodeBaseSecciones
Indicadores

High and Low Custom levels - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
El indicador representa los niveles personalizados de High y Low. Para los niveles usted podrá definir el desplazamiento. Existe la posbilidad de indicar el intervalo (PERIOD_D1) para buscar los niveles.

El parámetro de entrada "count day": valor "0" o  "1" designa el día actual.

High and Low Custom levels of the current day


High and Low Custom levels for N-days.png

