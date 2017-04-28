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Volatility Quality Stridsman - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор качества волатильности (VQ) Стридсмана. Томас Стридсман — автор этого индикатора, и данная версия закодирована именно тем же способом, что и оригинал, а не как его многочисленные модификации.
Индикатор строит 4 уровня:
- быструю МА
- медленную МА
- цветную линию VQ
- зону между VQ и быстрой MA.
Окраска линии индикатора и заливка промежуточной зоны призвана помогать определению текущего тренда.
PS:
Цвет заливки и цвет наклона линии VQ не обязательно должны быть такими же, как на продемонстрированной иллюстрации. Также версия Стридсмана использует в качетстве первичного критерия тренда медленную МА (если VQ выше медленной МА, считается, что есть восходящий тренд, если ниже — нисходящий). В этом случае окраска VQ может говорить о кратковременных изменениях тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18045
Осциллятор, построенный как цветная гистограмма на разнице между ценой закрытия и индикатором iSAR, выраженный в пунктах.RBVI_Histogram
Индикатор RBVI (Индекс относительной активности брокеров) в виде цветной гистограммы.
Отображает пользовательские уровни High и Low.Breakthrough_BB
Советник работает на индикаторах Bollinger Bands и Moving Average.