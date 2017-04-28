Индикатор качества волатильности (VQ) Стридсмана. Томас Стридсман — автор этого индикатора, и данная версия закодирована именно тем же способом, что и оригинал, а не как его многочисленные модификации.



Индикатор строит 4 уровня:

быструю МА



медленную МА



цветную линию VQ



зону между VQ и быстрой MA.



Окраска линии индикатора и заливка промежуточной зоны призвана помогать определению текущего тренда.

PS: Цвет заливки и цвет наклона линии VQ не обязательно должны быть такими же, как на продемонстрированной иллюстрации. Также версия Стридсмана использует в качетстве первичного критерия тренда медленную МА (если VQ выше медленной МА, считается, что есть восходящий тренд, если ниже — нисходящий). В этом случае окраска VQ может говорить о кратковременных изменениях тренда.

