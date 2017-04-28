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Индикаторы

Volatility Quality Stridsman - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3415
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
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Индикатор качества волатильности (VQ) Стридсмана. Томас Стридсман — автор этого индикатора, и данная версия закодирована именно тем же способом, что и оригинал, а не как его многочисленные модификации.

Индикатор строит 4 уровня:

  • быструю МА
  • медленную МА
  • цветную линию VQ
  • зону между VQ и быстрой MA.

Окраска линии индикатора и заливка промежуточной зоны призвана помогать определению текущего тренда.

PS: Цвет заливки и цвет наклона линии VQ не обязательно должны быть такими же, как на продемонстрированной иллюстрации. Также версия Стридсмана использует в качетстве первичного критерия тренда медленную МА (если VQ выше медленной МА, считается, что есть восходящий тренд, если ниже — нисходящий). В этом случае окраска VQ может говорить о кратковременных изменениях тренда.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18045

OscSAR_Histogram OscSAR_Histogram

Осциллятор, построенный как цветная гистограмма на разнице между ценой закрытия и индикатором iSAR, выраженный в пунктах.

RBVI_Histogram RBVI_Histogram

Индикатор RBVI (Индекс относительной активности брокеров) в виде цветной гистограммы.

High and Low Custom levels High and Low Custom levels

Отображает пользовательские уровни High и Low.

Breakthrough_BB Breakthrough_BB

Советник работает на индикаторах Bollinger Bands и Moving Average.