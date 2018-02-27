请观看如何免费下载自动交易
Stridsman 波动质量指标 (Thomas Stridsman 是这个指标的发明者，并且这个版本就是按照最初版本编码的，不像一般使用的一些变化版).
这个指标画了4个值:
- 快速平均
- 慢速平均
- 波动质量线 (彩色线)
- 在波动质量线和快速平均之间的区域
线的颜色和区域的颜色应当有助于找到当前的趋势.
备注: 填充的颜色和波动质量斜线的颜色没有必要是相同的，所以当出现相同的时候要注意。另外，Stridsman 版本使用 "慢速"平均作为趋势的首要标准(如果波动质量线高于慢速平均，趋势就是上涨，如果低于慢速平均，趋势就是下跌). 波动质量在这种情况下的颜色就可以当成趋势中的短期变化。
