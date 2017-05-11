CodeBaseSecciones
Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador Stochastic_Chaikins_Volatility con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Stochastic_Chaikins_Volatility.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF

SD Delete Indicators SD Delete Indicators

Script para eliminar rápidamente los indicadores de los gráficos.

Averages heatmap Averages heatmap

Mapa de calor de las medias.

Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility

Experto Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility construido sobre la base del cambio de color del indicador Stochastic_Chaikins_Volatility.

Volatility Quality Stridsman (histo) Volatility Quality Stridsman (histo)

Indicador de volatilidad de Stridsman en forma de histograma