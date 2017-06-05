代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1262
等级:
(16)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 Stochastic_Chaikins_Volatility 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)

为了使指标可以正确运行，要把编译好的 Stochastic_Chaikins_Volatility.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹下。

图1. Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF 指标

图1. Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18039

SD 删除指标 SD 删除指标

本脚本程序使您可以从图表上快速删除指标。

斐波那契水平上的布林带 斐波那契水平上的布林带

扩展的斐波那契水平上的布林带。

Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility

Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility EA交易是基于 Stochastic_Chaikins_Volatility 指标颜色变化的。

OpenBuyStopLimitOrder OpenBuyStopLimitOrder

一个用于设置止损买入(BuyStop)挂单的脚本程序。