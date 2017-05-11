CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Volatility Quality Stridsman (histo) - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1139
Ranking:
(29)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador de volatilidad (VQ) de Stridsman (Thomas Stridsman es el desarrollador de este indicador, y el código de esta versión está escrito de la misma forma que en el indicador original, y no como en las múltiples variedades de su tema) en forma de histograma.

Esta versión, a diferencia de la "regular", construye solo un valor:

  • un histograma que muestra la dirección a corto plazo de la inclinación de VQ


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/18049

Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility

Experto Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility construido sobre la base del cambio de color del indicador Stochastic_Chaikins_Volatility.

Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF

Indicador Stochastic_Chaikins_Volatility con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

OpenBuyStopLimitOrder OpenBuyStopLimitOrder

Script para colocar órdenes BuyStop Limit.

OpenSellStopLimitOrder OpenSellStopLimitOrder

Script para colocar órdenes SellStop Limit.