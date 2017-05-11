Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Volatility Quality Stridsman (histo) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1139
- Ranking:
-
- Publicado:
Indicador de volatilidad (VQ) de Stridsman (Thomas Stridsman es el desarrollador de este indicador, y el código de esta versión está escrito de la misma forma que en el indicador original, y no como en las múltiples variedades de su tema) en forma de histograma.
Esta versión, a diferencia de la "regular", construye solo un valor:
- un histograma que muestra la dirección a corto plazo de la inclinación de VQ
