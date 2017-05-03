CodeBaseSeções
Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador Stochastic_Chaikins_Volatility com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período de gráfico de indicador (timeframe)

Para que o indicador trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pré-compilado do indicador Stochastic_Chaikins_Volatility.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18039

