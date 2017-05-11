CodeBaseSecciones
Indicadores

Averages heatmap - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1652
Ranking:
(33)
Publicado:
El indicador construye hasta 256 medias en un gráfico usando dos colores para las diferentes inclinaciones de la media. Tienen soporte cuatro tipos de líneas medias:
  • MA sencilla
  • MA exponencial
  • MA suavizada
  • MA lineal ponderada

En el indicador se dan soporte a diferentes estilos de dibujado de líneas, incluido el conjunto habitual de 22 tipos de precio para el cálculo de medias. El indicador es semejante al "arcoiris de medias", con la diferencia de que dibuja solo dos estados del mapa de calor, basados en si la media tiene una inclinación ascendente o descendente. En la imagen, el "arcoiris" se representa en el gráfico principal, y el mapa de calor, en la subventana. 

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/18035

