MA sencilla

MA exponencial

MA suavizada

MA lineal ponderada

El indicador construye hasta 256 medias en un gráfico usando dos colores para las diferentes inclinaciones de la media. Tienen soporte cuatro tipos de líneas medias:

En el indicador se dan soporte a diferentes estilos de dibujado de líneas, incluido el conjunto habitual de 22 tipos de precio para el cálculo de medias. El indicador es semejante al "arcoiris de medias", con la diferencia de que dibuja solo dos estados del mapa de calor, basados en si la media tiene una inclinación ascendente o descendente. En la imagen, el "arcoiris" se representa en el gráfico principal, y el mapa de calor, en la subventana.

