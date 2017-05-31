コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むStochastic_Chaikins_Volatility 指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたStochastic_Chaikins_Volatility.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18039

