無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1095
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むStochastic_Chaikins_Volatility 指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされたStochastic_Chaikins_Volatility.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18039
SD削除指標
このスクリプトを使用すると、チャートから指標をすばやく削除できます。フィボナッチレベルでのボリンジャーバンド
拡張されたフィボナッチレベルにあるボリンジャーバンドです。
Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility
Stochastic_Chaikins_Volatility指標の色の変化に基づいたExp_Stochastic_Chaikins_Volatilityエキスパートアドバイザーです。OpenBuyStopLimitOrder
BuyStop Limit注文を出すためのスクリプトです。