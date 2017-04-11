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Индикаторы

Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2121
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Stochastic_Chaikins_Volatility с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Stochastic_Chaikins_Volatility.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF

Рис.1. Индикатор Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF

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