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Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF - indicator for MetaTrader 5
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The Stochastic_Chaikins_Volatility indicator with the timeframe selection option available in its input parameters:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indicator chart period (timeframe)
To provide correct operation of the indicator, add the compiled Stochastic_Chaikins_Volatility.mq5 indicator file to terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Fig1. Indicator Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF
Translated from Russian by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/ru/code/18039
SD Delete Indicators
The script allows to quickly remove indicators from charts.Bollinger bands at Fibonacci levels
Bollinger bands at extended Fibonacci levels.
Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility
The Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility Expert Advisor based on the Stochastic_Chaikins_Volatility indicator color change.OpenBuyStopLimitOrder
A script for placing a BuyStop Limit order.