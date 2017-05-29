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Indicators

Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF - indicator for MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 products 7 articles 3560 codes 4 topics 950 comments
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Rating:
(16)
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The Stochastic_Chaikins_Volatility indicator with the timeframe selection option available in its input parameters:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indicator chart period (timeframe)

To provide correct operation of the indicator, add the compiled Stochastic_Chaikins_Volatility.mq5 indicator file to terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig1. Indicator Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF

Fig1. Indicator Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF

Translated from Russian by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/ru/code/18039

SD Delete Indicators SD Delete Indicators

The script allows to quickly remove indicators from charts.

Bollinger bands at Fibonacci levels Bollinger bands at Fibonacci levels

Bollinger bands at extended Fibonacci levels.

Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility

The Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility Expert Advisor based on the Stochastic_Chaikins_Volatility indicator color change.

OpenBuyStopLimitOrder OpenBuyStopLimitOrder

A script for placing a BuyStop Limit order.