CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Stochastic_Chaikins_Volatility - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1102
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Stochastic_Chaikins_Volatility.mq5 (17.56 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: Giaras

Indicador de volatilidad de Chaikin, modificado usando un estocástico y ejecutado en forma de nube de señal.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 14.06.2016.

Fig. 1. Indicador Stochastic_Chaikins_Volatility

Fig. 1. Indicador Stochastic_Chaikins_Volatility

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18004

cm_ind_level_cndl cm_ind_level_cndl

El indicador muestra el punto de viraje del precio.

ToClearObjectsByTypeByTime ToClearObjectsByTypeByTime

Este script despeja todos los gráficos del terminal de objetos del tipo elegido, si las coordinadas temporales de estos objetos están fuera del nivel de activación.

ToClearComment ToClearComment

El script despeja el gráfico del comentario ubicado en la esquina superior izquierda.

N Сandles N Сandles

Buscamos N velas iguales seguidas. Si las velas halladas son alcistas, compramos, si son bajistas, vendemos.