Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Stochastic_Chaikins_Volatility - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1102
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Giaras
Indicador de volatilidad de Chaikin, modificado usando un estocástico y ejecutado en forma de nube de señal.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 14.06.2016.
Fig. 1. Indicador Stochastic_Chaikins_Volatility
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18004
El indicador muestra el punto de viraje del precio.ToClearObjectsByTypeByTime
Este script despeja todos los gráficos del terminal de objetos del tipo elegido, si las coordinadas temporales de estos objetos están fuera del nivel de activación.
El script despeja el gráfico del comentario ubicado en la esquina superior izquierda.N Сandles
Buscamos N velas iguales seguidas. Si las velas halladas son alcistas, compramos, si son bajistas, vendemos.