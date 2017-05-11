Autor real: Giaras

Indicador de volatilidad de Chaikin, modificado usando un estocástico y ejecutado en forma de nube de señal.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 14.06.2016.

Fig. 1. Indicador Stochastic_Chaikins_Volatility