Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1031
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Stochastic_Chaikins_Volatility Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Stochastic_Chaikins_Volatility.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18039
SD Delete Indicators
Ein Skript für schnelles Löschen von Indikatoren von Charts.Averages heatmap
Heatmap der Durchschnitte.
Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility
Der Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility Expert Advisor basierend auf der Änderung der Farbe des Stochastic_Chaikins_Volatility Indikators.Volatility Quality Stridsman (histo)
Der Stridsmans Volatilitätsindikator realisiert als Histogramm