Indikatoren

Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Stochastic_Chaikins_Volatility Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Stochastic_Chaikins_Volatility.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18039

