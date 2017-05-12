Der Stochastic_Chaikins_Volatility Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Stochastic_Chaikins_Volatility.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF Indikator