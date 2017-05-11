Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SD Delete Indicators - script para MetaTrader 5
Script para eliminar rápidamente los indicadores de los gráficos. Tiene dos modos de funcionamiento:
- ONLY_THIS_CHART - eliminar solo del gráfico actual (este modo está configurado de antemano);
- ALL_CHARTS - eliminar del actual y del resto que estén abiertos en la plataforma comercial.
Advertencia: Antes de aplicar este script, a veces puede ser práctico iniciar otro: SD W indicators and charts, que muestra en la pestaña "Expertos" información sobre los indicadores presentes en los gráficos. Esto podría resultar útil para, por ejemplo, no eliminar algo necesario antes de guardar algún método viable de combinación y los ajustes manuales de algunos indicadores.
