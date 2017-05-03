简单 MA

指数 MA

平滑 MA

线性权重 MA

使用双色线画出多达256个平均斜线。这个版本中支持的平均类型，

也包含了常用的设置 (线型，颜色，宽度) 和常用的22种价格。本指标和平均彩虹一样，只是它只画出两个状态的热图，也就是平均的斜率。在例子中，主图表中是平均彩虹，而子窗口中是热图。