指标

平均热图 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购
使用双色线画出多达256个平均斜线。这个版本中支持的平均类型，
  • 简单 MA
  • 指数 MA
  • 平滑 MA
  • 线性权重 MA

也包含了常用的设置 (线型，颜色，宽度) 和常用的22种价格。本指标和平均彩虹一样，只是它只画出两个状态的热图，也就是平均的斜率。在例子中，主图表中是平均彩虹，而子窗口中是热图。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/18035

