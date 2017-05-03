请观看如何免费下载自动交易
使用双色线画出多达256个平均斜线。这个版本中支持的平均类型，
- 简单 MA
- 指数 MA
- 平滑 MA
- 线性权重 MA
也包含了常用的设置 (线型，颜色，宽度) 和常用的22种价格。本指标和平均彩虹一样，只是它只画出两个状态的热图，也就是平均的斜率。在例子中，主图表中是平均彩虹，而子窗口中是热图。
原代码： https://www.mql5.com/en/code/18035
平均彩虹
在图表上画出多达256个平均，Smoother std adaptive
Smoother - 自适应标准偏差。
Stridsman 波动质量(柱形图)
Stridsman 波动质量(柱形图).MetaCOT 2 CFTC 工具箱 (指标集) MT5
MetaCOT 2 CFTC 工具箱指标是一系列 MetaCOT 2 指标，提供了对 CFTC 报告的访问，MetaCOT 2 支持 COT, 分散性 COT, TFF 和 CIT 报告。它可以直接在 MetaTrader 终端上画出 COT 图表。所有的指标都有源代码，并且任何人都可以使用它们来创建他们自己的交易系统。