記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Averages Heatmap - MetaTrader 5のためのインディケータ
各平均に2つのカラーラインを使用して最大256の平均をプロットします。このバージョンでサポートされている平均の種類は下記です。
- シンプルMA
- 指数MA
- 平滑化されたMA
- 線形加重MA
いつものように、線のスタイル、色、重みと22種類の価格のセットも含まれています。この指標は、基本的に平均の勾配である2つの状態ヒートマップのみを描画することを除いて、Averages Rainbowと同じです。この画像例では、虹がメインチャートにあり、ヒートマップはそのサブウィンドウにあります。
