シンプルMA

指数MA

平滑化されたMA

線形加重MA

各平均に2つのカラーラインを使用して最大256の平均をプロットします。このバージョンでサポートされている平均の種類は下記です。

いつものように、線のスタイル、色、重みと22種類の価格のセットも含まれています。この指標は、基本的に平均の勾配である2つの状態ヒートマップのみを描画することを除いて、Averages Rainbowと同じです。この画像例では、虹がメインチャートにあり、ヒートマップはそのサブウィンドウにあります。