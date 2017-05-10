コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Averages Heatmap - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1395
評価:
(33)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
各平均に2つのカラーラインを使用して最大256の平均をプロットします。このバージョンでサポートされている平均の種類は下記です。
  • シンプルMA
  • 指数MA
  • 平滑化されたMA
  • 線形加重MA

いつものように、線のスタイル、色、重みと22種類の価格のセットも含まれています。この指標は、基本的に平均の勾配である2つの状態ヒートマップのみを描画することを除いて、Averages Rainbowと同じです。この画像例では、虹がメインチャートにあり、ヒートマップはそのサブウィンドウにあります。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/18035

Averages Rainbow Averages Rainbow

チャート上で最大256の平均値をプロットします。

Smoother std adaptive Smoother std adaptive

Smoother - 標準偏差適応

Volatility Quality Stridsman（ヒストグラム） Volatility Quality Stridsman（ヒストグラム）

Volatility Quality Stridsman（ヒストグラム）

MultiHedg_1 MultiHedg_1

ユーザー定義の時間に市場ポジションを開く多通貨エキスパートアドバイザーです。