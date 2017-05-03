MA simples

MA exponencial

MA suavizada

MA linear ponderada

O indicador plota até 256 médias num gráfico com uso de duas cores para diferentes inclinações de média. Suportados quatro tipos de linhas médias:

No indicador, são suportados diferentes estilos e cores para plotagem de linha, é incluído o conjunto usual de 22 tipos de preços para calcular médias. O indicador é semelhante ao "arco-íris de médias", a única diferença é que ele desenha apenas dois estados do mapa de calor baseados no tipo de inclinação - ascendente/descendente - que tem a média. Na imagem o "arco-íris" é exibido no gráfico base, enquanto o mapa de calor, na subjanela.

