CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Averages heatmap - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3916
Avaliação:
(33)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador plota até 256 médias num gráfico com uso de duas cores para diferentes inclinações de média. Suportados quatro tipos de linhas médias:
  • MA simples
  • MA exponencial
  • MA suavizada
  • MA linear ponderada

No indicador, são suportados diferentes estilos e cores para plotagem de linha, é incluído o conjunto usual de 22 tipos de preços para calcular médias. O indicador é semelhante ao "arco-íris de médias", a única diferença é que ele desenha apenas dois estados do mapa de calor baseados no tipo de inclinação - ascendente/descendente - que tem a média. Na imagem o "arco-íris" é exibido no gráfico base, enquanto o mapa de calor, na subjanela. 

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18035

Bollinger bands at Fibonacci levels Bollinger bands at Fibonacci levels

Bandas de Bollinger sobre níveis de Fibonacci avançados.

Averages rainbow Averages rainbow

Constrói no gráfico principal até 256 médias móveis.

SD Delete Indicators SD Delete Indicators

Script para remover rapidamente indicadores nos gráficos.

Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF

Indicador Stochastic_Chaikins_Volatility com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.