Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Averages heatmap - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3916
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
- MA simples
- MA exponencial
- MA suavizada
- MA linear ponderada
No indicador, são suportados diferentes estilos e cores para plotagem de linha, é incluído o conjunto usual de 22 tipos de preços para calcular médias. O indicador é semelhante ao "arco-íris de médias", a única diferença é que ele desenha apenas dois estados do mapa de calor baseados no tipo de inclinação - ascendente/descendente - que tem a média. Na imagem o "arco-íris" é exibido no gráfico base, enquanto o mapa de calor, na subjanela.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18035
Bandas de Bollinger sobre níveis de Fibonacci avançados.Averages rainbow
Constrói no gráfico principal até 256 médias móveis.
Script para remover rapidamente indicadores nos gráficos.Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF
Indicador Stochastic_Chaikins_Volatility com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.