Indicadores

Averages rainbow - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Construye en el gráfico principal hasta 256 medias móviles usando dos colores para cada una (dependiendo de la inclinación). En esta versión se da soporte a los siguientes tipos de media móvil:
  • MA sencilla
  • MA exponencial
  • MA suavizada
  • MA lineal ponderada

Se ha incluido el paquete tradicional de funciones (estilos y color de dibujado de las líneas) y 22 tipos de precio para los cálculos.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/18033

