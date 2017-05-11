Mira cómo descargar robots gratis
Averages rainbow - indicador para MetaTrader 5
Construye en el gráfico principal hasta 256 medias móviles usando dos colores para cada una (dependiendo de la inclinación). En esta versión se da soporte a los siguientes tipos de media móvil:
Se ha incluido el paquete tradicional de funciones (estilos y color de dibujado de las líneas) y 22 tipos de precio para los cálculos.
- MA sencilla
- MA exponencial
- MA suavizada
- MA lineal ponderada
Se ha incluido el paquete tradicional de funciones (estilos y color de dibujado de las líneas) y 22 tipos de precio para los cálculos.
