Einfacher MA

Exponentieller MA

Geglätteter MA

Linear gewichteter MA

Der Indikator zeichnet bis zu 256 Durchschnitten unter Verwendung verschiedener Steigung des Durchschnitts. Es werden vier Typen von Mittellinien unterstützt:

Der Indikator unterstützt verschiedene Stile und Farben für das Zeichnen der Linie und beinhaltet den gewöhnlichen Set aus 22 Preistypen für die Berechnungen gleitender Durchschnitte. Der Indikator ist ähnlich dem Averages Rainbow mit dem Unterschied, dass er nur zwei Zustände des Heatmaps zeichnet, die auf der Steigung basieren. Auf dem Bild wird der "Regenbogen" im Hauptchart angezeigt, und das Heatmap — im Unterfenster.

