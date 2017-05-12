CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Averages heatmap - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1463
Rating:
(33)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeichnet bis zu 256 Durchschnitten unter Verwendung verschiedener Steigung des Durchschnitts. Es werden vier Typen von Mittellinien unterstützt:
  • Einfacher MA
  • Exponentieller MA
  • Geglätteter MA
  • Linear gewichteter MA

Der Indikator unterstützt verschiedene Stile und Farben für das Zeichnen der Linie und beinhaltet den gewöhnlichen Set aus 22 Preistypen für die Berechnungen gleitender Durchschnitte. Der Indikator ist ähnlich dem Averages Rainbow mit dem Unterschied, dass er nur zwei Zustände des Heatmaps zeichnet, die auf der Steigung basieren. Auf dem Bild wird der "Regenbogen" im Hauptchart angezeigt, und das Heatmap — im Unterfenster. 

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/18035

Bollinger bands at Fibonacci levels Bollinger bands at Fibonacci levels

Bollinger Bands basierend auf erweiterten Fibonacci-Levels.

Averages rainbow Averages rainbow

Zeichnet bis zu 256 gleitende Durchschnitte auf dem Hauptchart.

SD Delete Indicators SD Delete Indicators

Ein Skript für schnelles Löschen von Indikatoren von Charts.

Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF

Der Stochastic_Chaikins_Volatility Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.