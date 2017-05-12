und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Averages heatmap - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1463
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Einfacher MA
- Exponentieller MA
- Geglätteter MA
- Linear gewichteter MA
Der Indikator unterstützt verschiedene Stile und Farben für das Zeichnen der Linie und beinhaltet den gewöhnlichen Set aus 22 Preistypen für die Berechnungen gleitender Durchschnitte. Der Indikator ist ähnlich dem Averages Rainbow mit dem Unterschied, dass er nur zwei Zustände des Heatmaps zeichnet, die auf der Steigung basieren. Auf dem Bild wird der "Regenbogen" im Hauptchart angezeigt, und das Heatmap — im Unterfenster.
