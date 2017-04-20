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Индикаторы

Averages heatmap - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3250
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор строит до 256 средних на одном графике с использованием двух цветов для разного наклона средней. Поддерживаются четыре типа средних линий:
  • Простая MA
  • Экспоненциальная MA
  • Сглаженная MA
  • Линейно взвешенная MA

В индикаторе поддерживаются разные стили и цвета отрисовки линий, включен обычный набор из 22 типов цены для расчета средних. Индикатор схож с "радугой средних", с той лишь разницей, что он отрисовывает только два состояния тепловой карты, базирующиеся на том, восходящий или нисходящий наклон имеет средняя. На картинке "радуга" отображена на основном графике, а тепловая карта — в подокне. 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18035

LRDegrees MT5 LRDegrees MT5

Индикатор показывает двойную линию регрессии и угол наклона короткой линии. Алерты на смене тренда.

StepUpDown StepUpDown

Индикатор направления цены со стрелками и алертами.

Averages rainbow Averages rainbow

Строит на основном графике до 256 скользящих средних.

Smoother std adaptive Smoother std adaptive

Сглаживающий фильтр с использованием стандартного отклонения для придания свойства адаптивности.