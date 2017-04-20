Простая MA

Экспоненциальная MA

Сглаженная MA

Линейно взвешенная MA

Индикатор строит до 256 средних на одном графике с использованием двух цветов для разного наклона средней. Поддерживаются четыре типа средних линий:

В индикаторе поддерживаются разные стили и цвета отрисовки линий, включен обычный набор из 22 типов цены для расчета средних. Индикатор схож с "радугой средних", с той лишь разницей, что он отрисовывает только два состояния тепловой карты, базирующиеся на том, восходящий или нисходящий наклон имеет средняя. На картинке "радуга" отображена на основном графике, а тепловая карта — в подокне.

