Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Averages heatmap - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3250
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
- Простая MA
- Экспоненциальная MA
- Сглаженная MA
- Линейно взвешенная MA
В индикаторе поддерживаются разные стили и цвета отрисовки линий, включен обычный набор из 22 типов цены для расчета средних. Индикатор схож с "радугой средних", с той лишь разницей, что он отрисовывает только два состояния тепловой карты, базирующиеся на том, восходящий или нисходящий наклон имеет средняя. На картинке "радуга" отображена на основном графике, а тепловая карта — в подокне.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18035
Индикатор показывает двойную линию регрессии и угол наклона короткой линии. Алерты на смене тренда.StepUpDown
Индикатор направления цены со стрелками и алертами.
Строит на основном графике до 256 скользящих средних.Smoother std adaptive
Сглаживающий фильтр с использованием стандартного отклонения для придания свойства адаптивности.