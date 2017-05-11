Mira cómo descargar robots gratis
Bollinger bands at Fibonacci levels - indicador para MetaTrader 5
El indicador usa el indicador técnico estándar iBands.
Las franjas de Bollinger se construyen sobre los niveles ampliados de Fibonacci.
Fig.1 Franjas de Bollinger construidas sobre los niveles de Fibonacci.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18034
