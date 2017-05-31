コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

フィボナッチレベルでのボリンジャーバンド - MetaTrader 5のためのインディケータ

Sergey Pavlov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
3562
評価:
(31)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Indicators\
bollinger_fibo_bands.mq5 (16.48 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は標準的なiBands指標を使います。

ボリンジャーバンドは拡張されたフィボナッチレベルに基づいて構築されています。

図1　フィボナッチレベルを用いて描かれたボリンジャーバンド

図1　フィボナッチレベルを用いて描かれたボリンジャーバンド

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18034

ブレイクダウンシグナル ブレイクダウンシグナル

指定された水平レベルのブレークアウトを通知する半自動エキスパートアドバイザーです。

N Сandles N Сandles

このEAは、連続したN個の同一のローソク足を検索します。見つかったローソク足がが強気であれば買います。弱気であれば売ります。

SD削除指標 SD削除指標

このスクリプトを使用すると、チャートから指標をすばやく削除できます。

Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むStochastic_Chaikins_Volatility指標です。