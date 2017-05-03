Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Bollinger bands at Fibonacci levels - indicador para MetaTrader 5
O indicador utiliza indicador técnico padrão iBands.
As bandas de Bollinger são construídas nos níveis de Fibonacci avançados.
Fig.1 Bandas de Bollinger construídas nos níveis de Fibonacci avançados.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18034
