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Bollinger bands at Fibonacci levels - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор использует стандартный технический индикатор iBands.
Полосы Боллинджера строятся по расширенным уровням Фибоначчи.
Рис.1 Полосы Боллинджера построены по уровням Фибоначчи.
Индикатор ColorXMUV с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT5
MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators - набор индикаторов MetaCOT 2, предоставляющие доступ к данным из отчетов CFTC. MetaCOT 2 поддерживает отчеты COT, Disaggregated COT, TFF и CIT и позволяет строить графики COT прямо в терминале MetaTrader. Все индикаторы доступны в исходных кодах и могут использоваться для построения своей торговой системы.
Торговая система Exp_XFatlXSatlCloud построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором XFatlXSatlCloud.Color_Spread
Индикатор показывает текущий спред цветной линией.