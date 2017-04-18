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Индикаторы

Bollinger bands at Fibonacci levels - индикатор для MetaTrader 5

Sergey Pavlov
Sergey Pavlov

Sergey Pavlov

4.8 (29)
1. Сделаю любой ваш советник прибыльным.
2. Проведу многофакторные исследования любого вашего индикатора и предложу прибыльную торговую стратегию для него.
10 статей 17 кодов 30 тем 1120 комментариев
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Просмотров:
5706
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
bollinger_fibo_bands.mq5 (16.48 KB) просмотр
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Индикатор использует стандартный технический индикатор iBands.

Полосы Боллинджера строятся по расширенным уровням Фибоначчи.

Рис.1 Полосы Боллинджера построены по уровням Фибоначчи.

Рис.1 Полосы Боллинджера построены по уровням Фибоначчи.

ColorXMUV_HTF ColorXMUV_HTF

Индикатор ColorXMUV с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT5 MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT5

MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators - набор индикаторов MetaCOT 2, предоставляющие доступ к данным из отчетов CFTC. MetaCOT 2 поддерживает отчеты COT, Disaggregated COT, TFF и CIT и позволяет строить графики COT прямо в терминале MetaTrader. Все индикаторы доступны в исходных кодах и могут использоваться для построения своей торговой системы.

Exp_XFatlXSatlCloud Exp_XFatlXSatlCloud

Торговая система Exp_XFatlXSatlCloud построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором XFatlXSatlCloud.

Color_Spread Color_Spread

Индикатор показывает текущий спред цветной линией.