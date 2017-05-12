CodeBaseKategorien
Indikatoren

Bollinger bands at Fibonacci levels - Indikator für den MetaTrader 5

Sergey Pavlov
bollinger_fibo_bands.mq5 (16.48 KB) ansehen
Der Indikator verwendet den technischen Indikator iBands.

Die Bollinger Bands basieren auf erweiterten Fibonacci-Levels.

Abb.1 Bollinger Bands basierend auf Fibonacci-Levels.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18034

