Smoother std adaptive - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
1027
- Ranking:
-
Publicado:
Filtro de suavizado (también conocido como filtro de suavizado Eureka), al que se transmite la propiedad de la adaptabilidad con la ayuda de la desviación estándar.
Las desviaciones estándar en esta versión pueden ser de dos tipos:
- sin corrección de la muestra (como sucede normalmente en el caso del cálculo de la desviación)
- con corrección de la muestra
Se usa un coloreado en gradiente, pero usted puede utilizar también el modo de color normal.
- para el color único de la línea, el salto de color deberá establecerse en 1
- para la línea bicolor (cambio de color dependiendo de la inclinación) el salto se establece en 2
- cualquier otra cantidad de saltos de color da un efecto de gradiente de color a la línea
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/18032
