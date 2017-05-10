コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Smoother std adaptive - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1067
評価:
(33)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

偏差を利用して適応させたSmoother （ Jurik smootherとしても知られています）です。

このバージョンでの適応に使用される偏差には、2つの「味」があります。

  • サンプル補正なし（標準偏差と同じ）
  • サンプル補正あり

色付けはグラデーションカラーを使用して行いますが、通常のカラーモードも使用できます。

  • 単色の線の場合には色のステップを1に設定します。
  • 2色の線（斜面での色を変更）の場合には色のステップを2に設定します
  • 3以上のステップでは、線はきれいなグラデーションカラーになります。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/18032

Modify SL TP Modify SL TP

このスクリプトはポジションの決済逆指値及び決済指値を変更するのに使われます。

ラゲールフィルタ付きのラゲールRSI ラゲールフィルタ付きのラゲールRSI

ラゲールフィルタ付きのラゲールRSI

Averages Rainbow Averages Rainbow

チャート上で最大256の平均値をプロットします。

Averages Heatmap Averages Heatmap

平均のヒートマップです。