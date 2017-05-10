無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Smoother std adaptive - MetaTrader 5のためのインディケータ
偏差を利用して適応させたSmoother （ Jurik smootherとしても知られています）です。
このバージョンでの適応に使用される偏差には、2つの「味」があります。
- サンプル補正なし（標準偏差と同じ）
- サンプル補正あり
色付けはグラデーションカラーを使用して行いますが、通常のカラーモードも使用できます。
- 単色の線の場合には色のステップを1に設定します。
- 2色の線（斜面での色を変更）の場合には色のステップを2に設定します
- 3以上のステップでは、線はきれいなグラデーションカラーになります。
