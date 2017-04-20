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Индикаторы

Smoother std adaptive - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2428
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
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Сглаживающий фильтр (известный также как сглаживающий фильтр Юрика), которому с помощью стандартного отклонения придано свойство адаптивности.

Стандартные отклонения в этой версии могут быть двух типов:

  • без коррекции выборки (как и обычно в случае расчета стандартного отклонения)
  • с коррекцией выборки

Используется градиентная расцветка, но вы можете использовать также и обычный цветовой режим.

  • для единого цвета линии шаг цвета устанавливается на 1
  • для двухцветной линии (изменения цвета в зависимости от наклона) шаг устанавливается на 2
  • любое другое количество шагов расцветки дает эффект цветового градиента линии

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18032

Averages rainbow Averages rainbow

Строит на основном графике до 256 скользящих средних.

Averages heatmap Averages heatmap

Тепловая карта средних.

Volatility Quality Stridsman (histo) Volatility Quality Stridsman (histo)

Индикатор волатильности Стридсмана в виде гистограммы

Statistics Statistics

Анализ баров, у которых время открытия (час и минута) равняется времени открытия текущего бара.