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Smoother std adaptive - индикатор для MetaTrader 5
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Сглаживающий фильтр (известный также как сглаживающий фильтр Юрика), которому с помощью стандартного отклонения придано свойство адаптивности.
Стандартные отклонения в этой версии могут быть двух типов:
- без коррекции выборки (как и обычно в случае расчета стандартного отклонения)
- с коррекцией выборки
Используется градиентная расцветка, но вы можете использовать также и обычный цветовой режим.
- для единого цвета линии шаг цвета устанавливается на 1
- для двухцветной линии (изменения цвета в зависимости от наклона) шаг устанавливается на 2
- любое другое количество шагов расцветки дает эффект цветового градиента линии
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18032
Averages rainbow
Строит на основном графике до 256 скользящих средних.Averages heatmap
Тепловая карта средних.
Volatility Quality Stridsman (histo)
Индикатор волатильности Стридсмана в виде гистограммыStatistics
Анализ баров, у которых время открытия (час и минута) равняется времени открытия текущего бара.