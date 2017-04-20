Сглаживающий фильтр (известный также как сглаживающий фильтр Юрика), которому с помощью стандартного отклонения придано свойство адаптивности.



Стандартные отклонения в этой версии могут быть двух типов:



без коррекции выборки (как и обычно в случае расчета стандартного отклонения)

с коррекцией выборки



Используется градиентная расцветка, но вы можете использовать также и обычный цветовой режим.