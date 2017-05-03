代码库部分
Smoother std adaptive - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Smoother (有些人认为是 Jurik smoother) 是使用偏差生成适应性。

在这个版本中用于适应的偏差有两个 "口味":

  • 没有样本修正 (与内建的标准偏差一样)
  • 含有样本修正

使用了渐变色来上色，但是您也可以使用通常的颜色模式，

  • 对于单色线，把颜色步长设为１
  • 对于双色线 (在斜坡上改变颜色) 把颜色步长设为 2
  • 任何更高的步长数会使用好看的渐变色来画线

原代码： https://www.mql5.com/en/code/18032

