Smoother std adaptive - MetaTrader 5脚本
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Smoother (有些人认为是 Jurik smoother) 是使用偏差生成适应性。
在这个版本中用于适应的偏差有两个 "口味":
- 没有样本修正 (与内建的标准偏差一样)
- 含有样本修正
使用了渐变色来上色，但是您也可以使用通常的颜色模式，
- 对于单色线，把颜色步长设为１
- 对于双色线 (在斜坡上改变颜色) 把颜色步长设为 2
- 任何更高的步长数会使用好看的渐变色来画线
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/18032
