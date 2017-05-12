CodeBaseKategorien
Smoother std adaptive - Indikator für den MetaTrader 5

Ein glättender Filter (bekannt auch als der glättende Filter von Yurik), dem mithilfe der Standardabweichung die Anpassungsfähigkeit zugewiesen wurde.

In dieser Version kann die Standardabweichung von zwei Typen sein:

  • ohne Korrektur der Stichprobe (wie üblich im Falle der Berechnung der Standardabweichung)
  • mit der Korrektur der Stichprobe

Es wird Farbverlauf verwendet, Sie können aber auch den gewöhnlichen Farbmodus verwenden.

  • für eine einheitliche Farbe der Linie wird der Farbschritt auf 1 gesetzt
  • für eine zweifarbige Linie (Änderung der Farbe je nach der Steigung) wird der Schritt auf 2 gesetzt
  • jede andere Anzahl der Farbschritte erzeugt den Effekt eines Farbgradients

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/18032

