Smoother std adaptive - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1101
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein glättender Filter (bekannt auch als der glättende Filter von Yurik), dem mithilfe der Standardabweichung die Anpassungsfähigkeit zugewiesen wurde.
In dieser Version kann die Standardabweichung von zwei Typen sein:
- ohne Korrektur der Stichprobe (wie üblich im Falle der Berechnung der Standardabweichung)
- mit der Korrektur der Stichprobe
Es wird Farbverlauf verwendet, Sie können aber auch den gewöhnlichen Farbmodus verwenden.
- für eine einheitliche Farbe der Linie wird der Farbschritt auf 1 gesetzt
- für eine zweifarbige Linie (Änderung der Farbe je nach der Steigung) wird der Schritt auf 2 gesetzt
- jede andere Anzahl der Farbschritte erzeugt den Effekt eines Farbgradients
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/18032
