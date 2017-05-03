Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Smoother std adaptive - indicador para MetaTrader 5
O filtro de suavização (também conhecido como filtro de suavização Eureka), ao qual, com ajuda do desvio padrão, são conferidas propriedades de adaptabilidade.
Nesta versão, os desvios padrão podem ser de dois tipos:
- sem correção de amostra (como normalmente ao calcular o desvio padrão)
- com correção de amostra
É usado o gradiente de cor, mas você também pode usar o modo de cor normal.
- para um único dor de linha, o incremento de cor é definido como 1
- para linhas de duas cores (alteração da cor dependendo da inclinação), o incremento é definido como 2
- qualquer outro número de incrementos de cor tem o efeito de gradiente de cor de linha
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18032
