Breakdown signaling - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1149
- Ranking:
-
- Publicado:
Publicado:
El experto hace un seguimiento de la ruptura de las líneas y da la señal de finalización de la vela de ruptura.
Peculiaridades de funcionamiento
- ¡El experto no crea ningún objeto! Solo realiza un seguimiento del estado de las líneas horizontales existentes;
- Para que el experto comience a seguir el estado de las líneas existentes, debe tener definido el prejijo necesario (¡necesariamente al inicio del nombre!);
- El modo de adición de las líneas permite elegir: rastrear todas las líneas añadidas de nuevo, o bien elegir si merece la pena realizar un seguimiento;
- El experto permite enviar los siguientes tipos de notificaciones: sonidos, alertas, mensajes push y mensajes de correo (para que los dos últimos tipos se envíen de forma correcta, el terminal debe estar configurado de la forma correspondiente);
- Está disponible un ajuste que permite eliminar/dejar todas las líneas acompañadas tras la eliminación del experto.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18024
