Breakdown signaling - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2588
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
O Expert Advisor acompanha a fuga para fora das linhas horizontais e envia um sinal ao terminar o candle de rompimento.
Características do trabalho
- O Expert Advisor não cria objetos! Ele somente segue o estado das linhas horizontais existentes;
- Para que o Expert Advisor comece a acompanhar o estado da linha existente, nele deve ser instalado um prefixo necessário (obrigatório no início do nome!);
- O modo de adicionamento de linhas permite selecionar se se seguem todas as linhas recém-adicionadas ora se se vale a pena acompanhar fora da linha;
- O Expert Advisor permite enviar os seguintes tipos de notificações: som, alerta, mensagem via push para o e-mail (para enviar corretamente os dois últimos tipos de mensagens, o terminal deve estar configurado apropriadamente);
- Disponível a opção que permite manter/apagar todas as linhas monitoradas após apagar o Expert Advisor no gráfico.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18024
