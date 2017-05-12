Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Breakdown signaling - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1656
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Expert Advisor verfolgt den Ausbruch der horizontalen Linien und gibt ein Signal, wenn die Ausbruchskerze sich schließt.
Besonderheiten
- Der Expert Advisor erstellt keine Objekte! Er verfolgt den Status existierender horizontaler Linien;
- Damit der Expert Advisor anfängt, den Status einer existierenden Linie zu verfolgen, muss die Linie den notwendigen Präfix haben (unbedingt am Anfang des Namens!);
- Im Modus des Hinzufügens der Linien kann man auswählen: alle neu hinzugefügten Linien oder die Linie weiter zu verfolgen;
- Der Expert Advisor erlaubt es, die folgenden Benachrichtigungen zu senden: Ton, Alert, Push-Benachrichtigung und E-Mail (für ein korrektes Absenden der zwei letzten Benachrichtigungsarten muss das Terminal entsprechend eingestellt werden);
- Es gibt die Option, alle Linien nach dem Löschen des Expert Advisors zu löschen/beizubehalten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18024
N Сandles
Ermittelt N gleiche aufeinanderfolgende Kerzen. Wenn die ermittelten Kerzen bullisch sind - kaufen, wenn bärisch - verkaufen.ToClearComment
Das Skript löscht Kommentare in der linken oberen Ecke vom Chart.
Smoother std adaptive
Ein glättender Filter unter Verwendung der Standardabweichung für die Anpassungsfähigkeit.Averages rainbow
Zeichnet bis zu 256 gleitende Durchschnitte auf dem Hauptchart.