無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ブレイクダウンシグナル - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1335
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
エキスパートアドバイザーは水平線のブレークアウトを追跡し、壊されたローソク足の完成後にシグナルを生成します。
操作原則
- エキスパートアドバイザーはオブジェクトを作成しません。既存の水平線の状態を追跡するだけです。
- EAが既存の行の追跡を開始するには、この線に適切な接頭辞を付ける必要があります（名前の先頭に正しく設定されていることを確認してください）。
- 線追加モードでは、新しく追加した線を全て追跡するか、別々に選択するかを選択できます。
- エキスパートアドバイザーは、音声、ポップアップ、プッシュ通知、電子メール通知（後者の2タイプでは端末を適切に設定する必要があります）のアラートを使用します。
- エキスパートアドバイザーパラメータを使用すると、チャートからEAを削除した後で、追跡された全ての線を削除/残すことができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18024
N Сandles
このEAは、連続したN個の同一のローソク足を検索します。見つかったローソク足がが強気であれば買います。弱気であれば売ります。ToClearComment
スクリプトは、左上のコメントをチャートから削除します。
フィボナッチレベルでのボリンジャーバンド
拡張されたフィボナッチレベルにあるボリンジャーバンドです。SD削除指標
このスクリプトを使用すると、チャートから指標をすばやく削除できます。