CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Scripts

ToClearComment - script para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
830
Ranking:
(23)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El script despeja el gráfico del comentario ubicado en la esquina superior izquierda. Este script se hace necesario después de eliminar del gráfico los indicadores que escriben tales comentarios, pero no los borran en su bloque funcional OnDeinit.

Fig. 1. Ejemplo de comentario no eliminado del gráfico

Fig. 1. Ejemplo de comentario no eliminado del gráfico

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18005

Stochastic_Chaikins_Volatility Stochastic_Chaikins_Volatility

Indicador de volatilidad de Chaikin, modificado usando un estocástico y ejecutado en forma de nube de señal.

cm_ind_level_cndl cm_ind_level_cndl

El indicador muestra el punto de viraje del precio.

N Сandles N Сandles

Buscamos N velas iguales seguidas. Si las velas halladas son alcistas, compramos, si son bajistas, vendemos.

Breakdown signaling Breakdown signaling

Experto semiautomático que señaliza la ruptura de las líneas horizontales indicadas.