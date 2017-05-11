Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ToClearComment - script para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 830
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El script despeja el gráfico del comentario ubicado en la esquina superior izquierda. Este script se hace necesario después de eliminar del gráfico los indicadores que escriben tales comentarios, pero no los borran en su bloque funcional OnDeinit.
Fig. 1. Ejemplo de comentario no eliminado del gráfico
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18005
Indicador de volatilidad de Chaikin, modificado usando un estocástico y ejecutado en forma de nube de señal.cm_ind_level_cndl
El indicador muestra el punto de viraje del precio.
Buscamos N velas iguales seguidas. Si las velas halladas son alcistas, compramos, si son bajistas, vendemos.Breakdown signaling
Experto semiautomático que señaliza la ruptura de las líneas horizontales indicadas.