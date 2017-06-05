请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
EA交易跟踪水平线的突破，并且在突破的烛形完成后生成信号。
操作原则
- 本EA交易不创建任何对象!它只会跟踪已有水平线的状态;
- 为了EA能够开始跟踪已有的线，线应该有对应的前缀(请确保它在名称的开始正确设置!);
- 线的增加模式使您可以选择是否跟踪所有新加的线还是单独选择每条线;
- EA交易使用以下类型的提醒: 声音，弹出窗口，推送通知和电子邮件通知 (后面的两种类型要求在终端上有相应的配置);
- EA交易的参数使您可以在从图表上删除EA交易之后删除/保留所跟踪的线。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18024
N Сandles
本 EA 交易会搜索连续 N 个相同的烛形，如果烛形是上升的，它就买入，如果它们是下降的，EA就卖出。ToClearComment
本脚本程序可以删除位于图表左上角的注释。
斐波那契水平上的布林带
扩展的斐波那契水平上的布林带。SD 删除指标
本脚本程序使您可以从图表上快速删除指标。