CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Breakdown signaling - эксперт для MetaTrader 5

[Удален] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4136
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт отслеживает пробой горизонтальных линий и подает сигнал по завершению пробивающей свечи.

Breakdown signaling


Особенности работы

  • Эксперт не создает никаких объектов! Он лишь отслеживает состояние существующих горизонтальных линий;
  • Чтобы эксперт начал отслеживать состояние существующей линии, у нее должен быть установлен необходимый префикс (обязательно в начале имени!);
  • Режим добавления линий позволяет выбрать: отслеживать все вновь добавленные линии, либо же выбрать, стоит ли следить за линией;
  • Эксперт позволяет отправить следующие типы уведомлений: звук, алерт, пуш-сообщение и сообщение на почту (для корректной отправки двух последних видов сообщений, терминал должен быть настроен соответствующим образом);
  • Доступна настройка, позволяющая удалить/оставить все сопровождаемые линии после удаления эксперта с графика.
N Candles N Candles

Ищем N одинаковых свечей подряд. Если найденные свечи бычьи - покупаем, если медвежьи - продаём.

Laguerre RSI with Laguerre filter Laguerre RSI with Laguerre filter

RSI Лягерра с фильтром Лягерра.

Sound Alert Entry Out Sound Alert Entry Out

При закрытии позиции проигрывается сигнал.

Size of a candle (histogram) Size of a candle (histogram)

Индикатор отображает размер свечи (High-Low) и направление в виде цветной гистограммы.