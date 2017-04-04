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Breakdown signaling - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт отслеживает пробой горизонтальных линий и подает сигнал по завершению пробивающей свечи.
Особенности работы
- Эксперт не создает никаких объектов! Он лишь отслеживает состояние существующих горизонтальных линий;
- Чтобы эксперт начал отслеживать состояние существующей линии, у нее должен быть установлен необходимый префикс (обязательно в начале имени!);
- Режим добавления линий позволяет выбрать: отслеживать все вновь добавленные линии, либо же выбрать, стоит ли следить за линией;
- Эксперт позволяет отправить следующие типы уведомлений: звук, алерт, пуш-сообщение и сообщение на почту (для корректной отправки двух последних видов сообщений, терминал должен быть настроен соответствующим образом);
- Доступна настройка, позволяющая удалить/оставить все сопровождаемые линии после удаления эксперта с графика.
N Candles
Ищем N одинаковых свечей подряд. Если найденные свечи бычьи - покупаем, если медвежьи - продаём.Laguerre RSI with Laguerre filter
RSI Лягерра с фильтром Лягерра.
Sound Alert Entry Out
При закрытии позиции проигрывается сигнал.Size of a candle (histogram)
Индикатор отображает размер свечи (High-Low) и направление в виде цветной гистограммы.