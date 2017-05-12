CodeBaseKategorien
Expert Advisors

N Сandles - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1060
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
N Candles.mq5 (11.42 KB) ansehen
Ermittelt N gleiche aufeinanderfolgende Kerzen. Wenn die ermittelten Kerzen bärisch sind bullish sind - kaufen, wenn bärisch - verkaufen. 

Einstellungen:

  • N gleiche aufeinanderfolgende Kerzen
  • Lotgröße
  • Magic Number
  • Slippage

Ein Beispiel, N=3:

N- candles

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18023

