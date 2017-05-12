Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
N Сandles - Experte für den MetaTrader 5
Ermittelt N gleiche aufeinanderfolgende Kerzen. Wenn die ermittelten Kerzen bärisch sind bullish sind - kaufen, wenn bärisch - verkaufen.
Einstellungen:
- N gleiche aufeinanderfolgende Kerzen
- Lotgröße
- Magic Number
- Slippage
Ein Beispiel, N=3:
