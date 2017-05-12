Der Chaikin Volatilitätsindikator, modifiziert durch Stochastik und realisiert als eine Signalwolke.

Das Skript löscht Kommentare in der linken oberen Ecke vom Chart.

Ein halbautomatischer Expert Advisor, der auf einen Ausbruch der angegebenen horizontalen Linien hinweist.

Ein glättender Filter unter Verwendung der Standardabweichung für die Anpassungsfähigkeit.