コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Stochastic_Chaikins_Volatility - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1059
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：Giaras

ストキャスティックビューを持つように修正されてシグナルクラウドの形で実装されたChaikinボラティリティ指標です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2016年6月14日に公開されました。

図1　Stochastic_Chaikins_Volatility指標

図1　Stochastic_Chaikins_Volatility指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18004

cm_ind_level_cndl cm_ind_level_cndl

この指標は価格ピボットポイントを表示します。

ToClearObjectsByTypeByTime ToClearObjectsByTypeByTime

このスクリプトは、時間座標がトリガレベルの外にある古い選択された型のオブジェクトを全てのチャートから削除します。

ToClearComment ToClearComment

スクリプトは、左上のコメントをチャートから削除します。

N Сandles N Сandles

このEAは、連続したN個の同一のローソク足を検索します。見つかったローソク足がが強気であれば買います。弱気であれば売ります。