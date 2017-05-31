このスクリプトは、時間座標がトリガレベルの外にある古い選択された型のオブジェクトを全てのチャートから削除します。

この指標は価格ピボットポイントを表示します。

スクリプトは、左上のコメントをチャートから削除します。

このEAは、連続したN個の同一のローソク足を検索します。見つかったローソク足がが強気であれば買います。弱気であれば売ります。