Indicadores

cm_ind_level_cndl - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1102
Ranking:
(20)
Publicado:
Autor real: cmillion@narod.ru

El indicador muestra el punto de viraje del precio.

Cuando las velas se reúnen la misma formación que todas sus colas, se pueden cruzar las líneas, normalmente, el precio debería virar.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 28.07.2016.

Fig. 1. Indicador cm_ind_level_cndl

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18003

