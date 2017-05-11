Pon "Me gusta" y sigue las noticias
cm_ind_level_cndl - indicador para MetaTrader 5
Autor real: cmillion@narod.ru
El indicador muestra el punto de viraje del precio.
Cuando las velas se reúnen la misma formación que todas sus colas, se pueden cruzar las líneas, normalmente, el precio debería virar.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 28.07.2016.
Fig. 1. Indicador cm_ind_level_cndl
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18003
