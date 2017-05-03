Autor real: Giaras

Indicador de volatilidade Chaikin modificado usando o estocástico e executado como nuvem de sinal.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 14.06.2016.

Fig.1. Indicador Stochastic_Chaikins_Volatility