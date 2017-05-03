CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Stochastic_Chaikins_Volatility - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1577
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: Giaras

Indicador de volatilidade Chaikin modificado usando o estocástico e executado como nuvem de sinal.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 14.06.2016.

Fig.1. Indicador Stochastic_Chaikins_Volatility

Fig.1. Indicador Stochastic_Chaikins_Volatility

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18004

cm_ind_level_cndl cm_ind_level_cndl

O indicador exibe o ponto de reversão do preço.

ToClearObjectsByTypeByTime ToClearObjectsByTypeByTime

O script apaga - em todos os gráficos do terminal - os objetos antigos do tipo selecionado, se as coordenas de tempo destes objetos estiverem fora dos limites do nível de ativação.

ToClearComment ToClearComment

O script limpa o gráfico do comentário localizado no canto superior esquerdo.

N Сandles N Сandles

Procuramos N velas idênticas consecutivas. Se as velas encontradas forem touros, compramos, se forem ursos, vendemos.