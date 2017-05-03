Participe de nossa página de fãs
Stochastic_Chaikins_Volatility - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 1577
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real: Giaras
Indicador de volatilidade Chaikin modificado usando o estocástico e executado como nuvem de sinal.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 14.06.2016.
Fig.1. Indicador Stochastic_Chaikins_Volatility
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18004
