代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Stochastic_Chaikins_Volatility - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1420
等级:
(20)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: Giaras

修改版的蔡金波动性指标，外观类似于随机震荡指标，使用信号云的形式实现。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这个类的使用已经在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算而平均价格序列"中有详细描述。

本指标最初是使用 MQL4 语言实现，并且在2016年6月14日发布在代码库中。

图1. Stochastic_Chaikins_Volatility 指标

图1. Stochastic_Chaikins_Volatility 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18004

cm_ind_level_cndl cm_ind_level_cndl

本指标显示价格的轴点。

ToClearObjectsByTypeByTime ToClearObjectsByTypeByTime

本脚本程序从所有图表上删除选定类型的旧的对象，如果这些对象的时间坐标在触发水平之外的话。

ToClearComment ToClearComment

本脚本程序可以删除位于图表左上角的注释。

N Сandles N Сandles

本 EA 交易会搜索连续 N 个相同的烛形，如果烛形是上升的，它就买入，如果它们是下降的，EA就卖出。