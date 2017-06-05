请观看如何免费下载自动交易
真实作者: Giaras
修改版的蔡金波动性指标，外观类似于随机震荡指标，使用信号云的形式实现。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这个类的使用已经在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算而平均价格序列"中有详细描述。
本指标最初是使用 MQL4 语言实现，并且在2016年6月14日发布在代码库中。
图1. Stochastic_Chaikins_Volatility 指标
