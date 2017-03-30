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Индикаторы

Stochastic_Chaikins_Volatility - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3032
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Giaras

Индикатор волатильности Чайкина, модифицированный путем стохастизации и выполненный в виде сигнального облака.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.06.2016.

Рис.1. Индикатор Stochastic_Chaikins_Volatility

Рис.1. Индикатор Stochastic_Chaikins_Volatility

ToClearComment ToClearComment

Скрипт очищает график от комментария, который располагается в левом верхнем углу.

cm_ind_level_cndl cm_ind_level_cndl

Индикатор показывает точку разворота цены.

Modify SL TP Modify SL TP

Скрипт используется для изменения стоп-лосса и тейк-профита позиции.

Laguerre RSI with Laguerre filter Laguerre RSI with Laguerre filter

RSI Лягерра с фильтром Лягерра.