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Stochastic_Chaikins_Volatility - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Giaras
Индикатор волатильности Чайкина, модифицированный путем стохастизации и выполненный в виде сигнального облака.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.06.2016.
Рис.1. Индикатор Stochastic_Chaikins_Volatility
Скрипт очищает график от комментария, который располагается в левом верхнем углу.cm_ind_level_cndl
Индикатор показывает точку разворота цены.
Скрипт используется для изменения стоп-лосса и тейк-профита позиции.Laguerre RSI with Laguerre filter
RSI Лягерра с фильтром Лягерра.