Stochastic_Chaikins_Volatility - Indikator für den MetaTrader 5
- 922
Echter Autor: Giaras
Der Chaikin Volatilitätsindikator, modifiziert durch Stochastik und realisiert als eine Signalwolke.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese nach terminal_data_folder\MQL5\Include). Die Klassen wurden ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 14.06.2016 in Code Base auf mql4.com veröffentlicht.
Abb.1. Der Stochastic_Chaikins_Volatility Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18004
