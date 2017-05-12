Echter Autor: Giaras

Der Chaikin Volatilitätsindikator, modifiziert durch Stochastik und realisiert als eine Signalwolke.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese nach terminal_data_folder\MQL5\Include). Die Klassen wurden ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 14.06.2016 in Code Base auf mql4.com veröffentlicht.

Abb.1. Der Stochastic_Chaikins_Volatility Indikator