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Background_StreamСCandles_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, отрисовывающий цветные свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с цветами свечек индикатора StreamСCandles при наличии этих цветных свеч.
В зависимости от направления тренда, определяемого по цвету точки исходного индикатора, тело свечи окрашивается в зеленый или красный цвета, а теней - в салатовый или розовый, соответственно.
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора StreamСCandles.ex5.
Рис.1. Индикатор Background_StreamСCandles_HTF
Скрипт закрывает все позиции по текущему символу.CloseAllPositions
Скрипт закрывает все открытые позиции на текущем счете.
Индикатор ThreeCandles с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ParabolicUsMoving
Трендовый индикатор, построенный на пересечениях осциллятора Parabolic Sar и мувинга.