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Индикаторы

Background_StreamСCandles_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2322
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор, отрисовывающий цветные свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с цветами свечек индикатора StreamСCandles при наличии этих цветных свеч.

В зависимости от направления тренда, определяемого по цвету точки исходного индикатора, тело свечи окрашивается в зеленый или красный цвета, а теней - в салатовый или розовый, соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора StreamСCandles.ex5.

Рис.1. Индикатор Background_StreamСCandles_HTF

Рис.1. Индикатор Background_StreamСCandles_HTF

ClosePositionsBySymbol ClosePositionsBySymbol

Скрипт закрывает все позиции по текущему символу.

CloseAllPositions CloseAllPositions

Скрипт закрывает все открытые позиции на текущем счете.

ThreeCandles_HTF ThreeCandles_HTF

Индикатор ThreeCandles с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ParabolicUsMoving ParabolicUsMoving

Трендовый индикатор, построенный на пересечениях осциллятора Parabolic Sar и мувинга.