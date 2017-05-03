O indicador desenha velas de um período de tempo maior como retângulos coloridos usando buffers DRAW_FILLING. Os retângulos são coloridos de acordo com as alterações de cor das velas do indicador StreamСCandles.

Dependendo da direção da tendência - definida de acordo com a cor do ponto do indicador fonte -o corpo da vela é pintado em verde ou vermelho, enquanto as sombras são pintadas em verde-claro ou cor-de-rosa respectivamente.

Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado StreamСCandles.ex5 na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal do cliente.

Fig.1. Indicador Background_StreamСCandles_HTF