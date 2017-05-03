CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Background_StreamСCandles_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1571
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador desenha velas de um período de tempo maior como retângulos coloridos usando buffers DRAW_FILLING. Os retângulos são coloridos de acordo com as alterações de cor das velas do indicador StreamСCandles.

Dependendo da direção da tendência - definida de acordo com a cor do ponto do indicador fonte -o corpo da vela é pintado em verde ou vermelho, enquanto as sombras são pintadas em verde-claro ou cor-de-rosa respectivamente.

Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado StreamСCandles.ex5 na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal do cliente.

Fig.1. Indicador Background_StreamСCandles_HTF

Fig.1. Indicador Background_StreamСCandles_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17950

ClosePositionsBySymbol ClosePositionsBySymbol

O script fecha todas as posições para o símbolo atual.

CloseAllPositions CloseAllPositions

O script fecha todas as posições abertas na conta atual.

FILTER_ADX_AM FILTER_ADX_AM

Indicador de tendência simples baseado no Average Directional Movement Index suavizado.

ThreeCandles_HTF ThreeCandles_HTF

Indicador ThreeCandles com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.